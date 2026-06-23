Dzie\u0144 Ojca, obchodzony w Polsce 23 czerwca, nie narodzi\u0142 si\u0119 z urz\u0119dowej decyzji ani marketingowego pomys\u0142u. Wszystko zacz\u0119\u0142o si\u0119 od c\u00f3rki, kt\u00f3ra chcia\u0142a podzi\u0119kowa\u0107 ojcu za to, \u017ce po \u015bmierci \u017cony nie odda\u0142 dzieci rodzinie, lecz sam wychowa\u0142 ca\u0142\u0105 sz\u00f3stk\u0119. Ta historia z pocz\u0105tku XX wieku sprawi\u0142a, \u017ce dzi\u015b miliony os\u00f3b na \u015bwiecie maj\u0105 w\u0142asne \u015bwi\u0119to taty.