Trwa pe\u0142nia sezonu jarmark\u00f3w bo\u017conarodzeniowych \u2013 rynki, place i star\u00f3wki zamieni\u0142y si\u0119 w \u015bwi\u0105teczne miasteczka pe\u0142ne drewnianych domk\u00f3w, iluminacji, scen i atrakcji przygotowanych na grudniowe spacery. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 wydarze\u0144 ruszy\u0142a ju\u017c pod koniec listopada, a cz\u0119\u015b\u0107 potrwa a\u017c do \u015bwi\u0119ta Trzech Kr\u00f3li. W tym przewodniku zebrali\u015bmy najwa\u017cniejsze miasta i lokalizacje, w kt\u00f3rych mo\u017cna podziwia\u0107 te sezonowe, zimowe strefy.