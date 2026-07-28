W \u015brod\u0119 29 lipca na niebie nad Polsk\u0105 pojawi si\u0119 lipcowa pe\u0142nia Ksi\u0119\u017cyca, nazywana Ko\u017alim Ksi\u0119\u017cycem. Cho\u0107 kulminacja nast\u0105pi jeszcze przed wieczorem, najlepszy widok czeka obserwator\u00f3w po zachodzie S\u0142o\u0144ca. Wschodz\u0105cy Ksi\u0119\u017cyc mo\u017ce wtedy przybra\u0107 z\u0142otawy lub pomara\u0144czowy odcie\u0144 i wydawa\u0107 si\u0119 wi\u0119kszy ni\u017c zwykle. Nie ka\u017cdy wie jednak, sk\u0105d pochodzi nazwa tego zjawiska.