Awaria pr\u0105du, wichura, przerwa w dostawie wody, lokalne podtopienia \u2013 to nie scenariusze z film\u00f3w, ale sytuacje, kt\u00f3re zdarzaj\u0105 si\u0119 w Polsce co roku. W ramach akcji \u201eBezpieczna Polska\u201d, kt\u00f3rej celem jest wzmacnianie poczucia bezpiecze\u0144stwa obywateli i przekazywanie praktycznych porad na wypadek r\u00f3\u017cnych sytuacji kryzysowych, zapytali\u015bmy o wskaz\u00f3wki Piotra B\u0142aszczyka, Szefa Wydzia\u0142u Polityki Informacyjnej. Jak przygotowa\u0107 siebie, bliskich i zwierzaka, by zachowa\u0107 spok\u00f3j i poczucie sprawczo\u015bci, zamiast popada\u0107 w panik\u0119?