Dzi\u015b, 21 czerwca, zaczyna si\u0119 astronomiczne lato. To najd\u0142u\u017cszy dzie\u0144 i najkr\u00f3tsza noc w ca\u0142ym roku \u2013 na p\u00f3\u0142nocy Polski jasno b\u0119dzie nawet przez ponad 17 godzin, a S\u0142o\u0144ce znajdzie si\u0119 najwy\u017cej nad horyzontem. Przesilenie letnie od wiek\u00f3w wi\u0105\u017ce si\u0119 te\u017c z dawnymi obrz\u0119dami, przede wszystkim noc\u0105 Kupa\u0142y, cz\u0119sto mylon\u0105 z p\u00f3\u017aniejsz\u0105 noc\u0105 \u015bwi\u0119toja\u0144sk\u0105.