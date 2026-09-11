<p>Nowy cykl \u201eMinuta dla Twojego bezpiecze\u0144stwa\u201d powsta\u0142 na bazie \u201ePoradnika bezpiecze\u0144stwa\u201d. Program w przyst\u0119pny spos\u00f3b wyja\u015bnia, jak post\u0119powa\u0107 w sytuacjach zagro\u017cenia i jak przygotowa\u0107 si\u0119 na r\u00f3\u017cne scenariusze. Ju\u017c w ten weekend w TVP1 kolejne dwa odcinki cyklu. W sobot\u0119, 12 wrze\u015bnia o godz. 14:15, widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak przygotowa\u0107 si\u0119 na blackout, czyli d\u0142ugotrwa\u0142y brak pr\u0105du. Z kolei w niedziel\u0119, 13 wrze\u015bnia o godz. 18:25, tematem b\u0119dzie domowa spi\u017carnia i zapasy na pierwsze 72 godziny po kryzysie.<\/p>