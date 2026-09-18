<p><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/minuta-dla-twojego-bezpieczenstwa-odcinki,3309882" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eMinuta dla Twojego bezpiecze\u0144stwa\u201d<\/strong><\/a><span> <\/span>powsta\u0142a na bazie \u201ePoradnika bezpiecze\u0144stwa\u201d. Program w przyst\u0119pny spos\u00f3b wyja\u015bnia, jak post\u0119powa\u0107 w sytuacjach zagro\u017cenia i jak przygotowa\u0107 si\u0119 na r\u00f3\u017cne scenariusze. Ju\u017c w ten weekend w TVP1 kolejne dwa odcinki cyklu. W sobot\u0119, 19 wrze\u015bnia, widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak przygotowa\u0107 si\u0119 na zagro\u017cenie powodziowe i co zrobi\u0107 w obliczu wielkiej wody. Z kolei w niedziel\u0119, 20 wrze\u015bnia, tematem b\u0119dzie Alert RCB \u2013 kiedy jest wysy\u0142any, co oznacza i jak nale\u017cy na niego reagowa\u0107.<\/p>