„Minuta dla Twojego Bezpieczeństwa” powstała na bazie „Poradnika bezpieczeństwa”. Program w przystępny sposób wyjaśnia, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i przygotować na nieprzewidziane zdarzenia. W najbliższy weekend TVP1 pokaże dwa kolejne odcinki cyklu. W sobotę, 14 listopada, tematem będzie skażenie chemiczne i sposoby ochrony przed niebezpiecznymi substancjami. Z kolei w niedzielę, 15 listopada, widzowie dowiedzą się, dlaczego w kryzysie warto mieć przy sobie gotówkę i papierowe kopie najważniejszych dokumentów.

