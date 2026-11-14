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Skażenie chemiczne i awaryjny portfel. O czym warto pamiętać w sytuacji kryzysowej?

Dorota Szymborska
 14.11.2026, 10:13
Grafika promocyjna programu „Minuta dla Twojego bezpieczeństwa” na TVP1 dotyczy właściwego reagowania na zagrożenia. Po prawej stronie przedstawiono ilustrację rodziny z niemowlęciem oraz starszego mężczyzny korzystającego z balkonika. Pomarańczowo-granatowe tło uzupełniają rysunki domów, logotypy instytucji oraz godziny emisji programu.
Skażenie chemiczne i awaryjny portfel – sprawdź, jak się przygotować. Oglądaj program „Minuta dla Twojego Bezpieczeństwa” w TVP1 i TVP VOD. Fot. materiały prasowe

„Minuta dla Twojego Bezpieczeństwa” powstała na bazie „Poradnika bezpieczeństwa”. Program w przystępny sposób wyjaśnia, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i przygotować na nieprzewidziane zdarzenia. W najbliższy weekend TVP1 pokaże dwa kolejne odcinki cyklu. W sobotę, 14 listopada, tematem będzie skażenie chemiczne i sposoby ochrony przed niebezpiecznymi substancjami. Z kolei w niedzielę, 15 listopada, widzowie dowiedzą się, dlaczego w kryzysie warto mieć przy sobie gotówkę i papierowe kopie najważniejszych dokumentów.