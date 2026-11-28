Jak zachować się podczas ataku aktywnego napastnika i co zrobić, gdy znajdziemy się w bezpośrednim niebezpieczeństwie? Jak rozpoznać zagrożenie związane z tlenkiem węgla i zapobiec zatruciu czadem? Te tematy zostaną poruszone w 15. i 16. odcinku programu „Minuta dla Twojego bezpieczeństwa”. Premierowe wydania będzie można obejrzeć w sobotę, 28 listopada o godz. 14:15 oraz w niedzielę, 29 listopada o godz. 18:25 na antenie TVP1 i online w TVP VOD. Wszystkie odcinki cyklu są dostępne bezpłatnie na platformie TVP VOD.