W fina\u0142owej pi\u0119tnastce plebiscytu na M\u0142odzie\u017cowe S\u0142owo Roku 2025 znalaz\u0142y si\u0119 wyra\u017cenia, kt\u00f3re szturmem podbi\u0142y TikToka i codzienn\u0105 mow\u0119 nastolatk\u00f3w. Na li\u015bcie pojawiaj\u0105 si\u0119 zar\u00f3wno wiralowe idiomy, jak \u201e6 7\u201d i \u201eskibidi\u201d, jak i popularne zapo\u017cyczenia z angielskiego \u2013 od \u201etuff\u201d po \u201elowkey\u201d. Organizatorem j\u0119zykowego \u015bwi\u0119ta jest Wydawnictwo Naukowe PWN.