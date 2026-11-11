W środę, 11 listopada, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Eucharystia rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie transmitowana na antenie TVP3.
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Narodowe Święto Niepodległości 2026 [NA ŻYWO]. Transmisja mszy świętej 11 listopada w TVP
W środę, 11 listopada, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Eucharystia rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie transmitowana na antenie TVP3.