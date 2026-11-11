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Narodowe Święto Niepodległości 2026 [NA ŻYWO]. Transmisja mszy świętej 11 listopada w TVP

D.S.
 11.11.2026, 07:30
Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie z charakterystyczną ciemną kopułą zwieńczoną podświetlonym krzyżem. Przed budynkiem stoi wysoki biały krzyż, a nad głównym wejściem zawieszono biało-czerwoną flagę. W tle widoczne są budynki mieszkalne, oświetlone ulice oraz błękitne niebo o zmierzchu.
11 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie abp Adrian Galbas odprawi mszę świętą w intencji ojczyzny. Fot. udmurd/ Shutterstock

W środę, 11 listopada, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Eucharystia rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie transmitowana na antenie TVP3.