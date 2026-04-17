<p>Platforma TVP VOD zosta\u0142a laureatem presti\u017cowej Nagrody Stowarzyszenia Wydawc\u00f3w Katolickich FENIKS 2026 w kategorii Multimedia. Kapitu\u0142a doceni\u0142a serwis streamingowy Telewizji Polskiej za szerokie upowszechnianie warto\u015bciowych audycji religijnych oraz dokumentalnych, w tym cyklu \u201ePielgrzymi nadziei\u201d. To wyj\u0105tkowe wyr\u00f3\u017cnienie przyznano obok nagr\u00f3d dla najwa\u017cniejszych publikacji literackich roku, kt\u00f3re od lat wyznaczaj\u0105 czytelnicze trendy i promuj\u0105 najwy\u017csz\u0105 jako\u015b\u0107 merytoryczn\u0105 na polskim rynku.<\/p>