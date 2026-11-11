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Narodowe Święto Niepodległości 2026 [NA ŻYWO]. Transmisja z obchodów 11 listopada dziś w TVP

D.S.
 11.11.2026, 07:00
Dwóch żołnierzy pełni wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Mężczyźni stoją po obu stronach płyty z wieńcami, za którą płonie znicz. W tle widoczne są arkady, tablice pamiątkowe oraz czerwono podświetlone kolumny z płaskorzeźbami krzyży.
Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się na Placu Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Fot. Jaap Arriens NurPhoto/ Getty Images

W środę, 11 listopada, na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędą się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W programie m.in. uroczysta odprawa wart, wystąpienie prezydenta RP Karola Nawrockiego i złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Transmisja dziś od godziny 11:00 w TVP.