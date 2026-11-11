Narodowe Święto Niepodległości 2026 [NA ŻYWO]. Transmisja z obchodów 11 listopada dziś w TVP

W środę, 11 listopada, na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędą się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W programie m.in. uroczysta odprawa wart, wystąpienie prezydenta RP Karola Nawrockiego i złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Transmisja dziś od godziny 11:00 w TVP.

