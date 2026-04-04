W Niedziel\u0119 Wielkanocn\u0105, 5 kwietnia 2026 roku, Telewizja Polska zaplanowa\u0142a trzy transmisje mszy \u015bwi\u0119tych. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli uczestniczy\u0107 w liturgiach zar\u00f3wno na antenach TVP1 i TVP Info, jak i online \u2013 w serwisie TVP VOD. To wyj\u0105tkowa okazja, by prze\u017cy\u0107 najwa\u017cniejsze \u015bwi\u0119to chrze\u015bcija\u0144skie we wsp\u00f3lnocie modlitwy. W programie znalaz\u0142y si\u0119 uroczysto\u015bci z Polski oraz transmisja z Watykanu.