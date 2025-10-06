\u0141ukasiewicz \u2013 Instytut Lotnictwa zaprasza na 14. edycj\u0119 najwi\u0119kszej w Polsce nocnej imprezy po\u015bwi\u0119conej lotnictwu, kosmosowi i in\u017cynierii. Go\u015bciem specjalnym b\u0119dzie astronauta S\u0142awosz Uzna\u0144ski-Wi\u015bniewski, uczestnik tegorocznej misji na ISS. Odwiedzaj\u0105cy zobacz\u0105 jedyny w Europie samolot PZL M-26 Iskierka, pokazy rakiet, \u0142azik\u00f3w i robot\u00f3w, jak r\u00f3wnie\u017c us\u0142ysz\u0105 odpalane po zmroku silniki maszyn bojowych. Udzia\u0142 w wydarzeniu jest bezp\u0142atny.