<p>Seniorzy z ca\u0142ej Polski mog\u0105 w\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 w og\u00f3lnopolsk\u0105 akcj\u0119 \u201ePolska na TAK!\u201d, kt\u00f3ra promuje aktywno\u015b\u0107 obywatelsk\u0105, solidarno\u015b\u0107 spo\u0142eczn\u0105 i wsp\u00f3\u0142prac\u0119 mi\u0119dzypokoleniow\u0105. Telewizja Polska i Polskie Radio zapraszaj\u0105 s\u0142uchaczy Uniwersytet\u00f3w Trzeciego Wieku do pokazania swojej wizji wsp\u00f3\u0142czesnej Polski poprzez tw\u00f3rcze dzia\u0142ania artystyczne. Wi\u0119cej informacji na stronie <a href="https:\/\/www.tvp.info\/91343885\/polska-na-tak-zaproszenie-dla-seniorow-z-uniwersytetow-trzeciego-wieku" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP.Info<\/strong><\/a>.<\/p>