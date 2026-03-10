<p>Seniorzy w\u0142\u0105czyli si\u0119 w og\u00f3lnopolsk\u0105 akcj\u0119 \u201ePolska na TAK!\u201d, kt\u00f3ra promuje aktywno\u015b\u0107 obywatelsk\u0105, solidarno\u015b\u0107 spo\u0142eczn\u0105 i wsp\u00f3\u0142prac\u0119 mi\u0119dzypokoleniow\u0105. Projekt Telewizji Polskiej i Polskiego Radia zach\u0119ca\u0142 s\u0142uchaczy Uniwersytet\u00f3w Trzeciego Wieku oraz cz\u0142onk\u00f3w klub\u00f3w seniora do pokazania swojej wizji wsp\u00f3\u0142czesnej Polski poprzez tw\u00f3rcze dzia\u0142ania artystyczne. Kapitu\u0142a konkursu wy\u0142oni\u0142a 11 najciekawszych inicjatyw z ca\u0142ego kraju.<\/p>