<p>Ju\u017c w najbli\u017csz\u0105 niedziel\u0119 P\u0142ock stanie si\u0119 stolic\u0105 polskiego sportu i pomagania. W ramach akcji \u201ePolska na TAK!\u201d na muraw\u0119 wybiegn\u0105 dziennikarze TVP oraz Reprezentacja Artyst\u00f3w Polskich. To nie tylko walka o gole, ale przede wszystkim o wsparcie podopiecznych Fundacji TVP. Zobacz, co czeka nas w ten wyj\u0105tkowy weekend! <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-3-warszawa,399754\/2026-04-19\/pilka-nozna---mecz-charytatywny-artysci---tvp,2886706" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo m.in. w TVP 3<\/a> i <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/92608948\/tvp-artysci-na-zywo-transmisja-meczu-charytatywnego-online-live-stream-19042026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>