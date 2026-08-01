<p>W sobot\u0119, 1 sierpnia 2026 roku, Telewizja Polska uczci 82. rocznic\u0119 wybuchu Powstania Warszawskiego specjaln\u0105 ofert\u0105 programow\u0105. TVP3 Warszawa poka\u017ce na \u017cywo najwa\u017cniejsze wydarzenia rocznicowe oraz relacje z godziny \u201eW\u201d. Wieczorem widzowie TVP1 i TVP Polonia b\u0119d\u0105 mogli obejrze\u0107 koncert \u201eWarszawiacy \u015bpiewaj\u0105 (nie)zakazane piosenki 2026\u201d. Transmisje s\u0105 dost\u0119pne r\u00f3wnie\u017c w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/na-zywo" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>