W poniedziałek 30 listopada Telewizja Polska pokaże film dokumentalny „Wolne Sądy” o czworgu prawników zaangażowanych w obronę niezależności sądów. Premiera odbędzie się o godz. 17:35 w TVP Info i TVP Dokument. Po emisji zaplanowano debatę z udziałem Fransa Timmermansa, Věry Jourovej, Waldemara Żurka i prof. Marka Safjana. TVP1 pokaże dokument ponownie o godz. 23:00 w cyklu „Świat bez fikcji”.
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To oni stanęli do walki o praworządność. Dokument „Wolne Sądy” w TVP
W poniedziałek 30 listopada Telewizja Polska pokaże film dokumentalny „Wolne Sądy” o czworgu prawników zaangażowanych w obronę niezależności sądów. Premiera odbędzie się o godz. 17:35 w TVP Info i TVP Dokument. Po emisji zaplanowano debatę z udziałem Fransa Timmermansa, Věry Jourovej, Waldemara Żurka i prof. Marka Safjana. TVP1 pokaże dokument ponownie o godz. 23:00 w cyklu „Świat bez fikcji”.