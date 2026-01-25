<p>W niedziel\u0119, 25 stycznia 2026 roku, Telewizja Polska poka\u017ce na \u017cywo 34. fina\u0142 WO\u015aP. Na antenach TVP1 i TVP2 zaplanowano wej\u015bcia z wydarze\u0144 fina\u0142owych, koncert\u00f3w i podsumowa\u0144 zbi\u00f3rki. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisje na \u017cywo z kwest Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy i wydarze\u0144 towarzysz\u0105cych b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 przez ca\u0142y dzie\u0144 w TVP1 i TVP2 oraz online w TVP VOD<\/a>.<\/p>