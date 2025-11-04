Kiedy s\u0142yszymy jego nazwisko, natychmiast my\u015blimy: \u201epionier polskiej transplantologii\u201d, \u201eautor pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca\u201d. 5 listopada 2025 roku mija 40 lat od prze\u0142omowej operacji, kt\u00f3r\u0105 prof. Zbigniew Religa wraz z zespo\u0142em przeprowadzi\u0142 w \u00f3wczesnym Wojew\u00f3dzkim O\u015brodku Kardiologii w Zabrzu. Cho\u0107 sam zabieg zako\u0144czy\u0142 si\u0119 sukcesem, a pacjent prze\u017cy\u0142 osiem dni, to w\u0142a\u015bnie ten moment otworzy\u0142 now\u0105 er\u0119 w polskiej kardiologii. To doskona\u0142a okazja, by przypomnie\u0107 drog\u0119 Religii do medycznej rewolucji oraz wszystko, co jako pacjenci dzi\u015b mu zawdzi\u0119czamy.