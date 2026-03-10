<p>Przej\u015bcie na czas letni w 2026 roku zbli\u017ca si\u0119 wielkimi krokami. Pod koniec marca wskaz\u00f3wki zegar\u00f3w zostan\u0105 przesuni\u0119te o godzin\u0119 do przodu. Cho\u0107 od kilku lat w debacie publicznej pojawiaj\u0105 si\u0119 zapowiedzi odej\u015bcia od sezonowej zmiany czasu, obowi\u0105zuj\u0105ce przepisy wci\u0105\u017c pozostaj\u0105 bez zmian. Oznacza to, \u017ce r\u00f3wnie\u017c w tym roku wszystko odb\u0119dzie si\u0119 zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.<\/p>