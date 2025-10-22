Ju\u017c w ten weekend cofniemy zegarki o godzin\u0119, zyskuj\u0105c nieco wi\u0119cej snu \u2013 ale te\u017c powracaj\u0105c do odwiecznej dyskusji o sensie zmiany czasu. Cho\u0107 wielu z nas wola\u0142oby na sta\u0142e zatrzyma\u0107 d\u0142u\u017csze, letnie wieczory, naukowcy ostrzegaj\u0105: dla naszego organizmu to nie by\u0142aby dobra wiadomo\u015b\u0107. Neurobiolo\u017cka z Uniwersytetu Warszawskiego t\u0142umaczy, dlaczego z biologicznego punktu widzenia powinni\u015bmy pozosta\u0107 przy czasie zimowym.