Z punktu widzenia konsumenta bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci zaczyna si\u0119 ju\u017c przy sklepowej p\u00f3\u0142ce. Produkt z uszkodzonym opakowaniem, wyd\u0119tym wieczkiem, nietypowym kolorem lub widoczn\u0105 deformacj\u0105 powinien wzbudzi\u0107 nasz\u0105 czujno\u015b\u0107. Anna Pietrych, technolog \u017cywno\u015bci i \u017cywienia cz\u0142owieka, wyja\u015bnia, na co zwraca\u0107 uwag\u0119 podczas zakup\u00f3w i dlaczego nie warto lekcewa\u017cy\u0107 nawet pozornie drobnych sygna\u0142\u00f3w.