Ziemia wkr\u00f3tce osi\u0105gnie punkt swojej orbity po\u0142o\u017cony najdalej od S\u0142o\u0144ca. Aphelium w roku 2026 nast\u0105pi 6 lipca, jednak wbrew popularnym przekazom nie przyniesie nag\u0142ego och\u0142odzenia ani odczuwalnych zmian w codziennym \u017cyciu. Cho\u0107 dystans wyniesie ponad 152 mln kilometr\u00f3w, na p\u00f3\u0142kuli p\u00f3\u0142nocnej nadal b\u0119dzie trwa\u0142o lato. Zjawisko dobrze pokazuje, \u017ce o porach roku decyduje nie sama odleg\u0142o\u015b\u0107 od naszej gwiazdy, lecz przede wszystkim nachylenie osi planety.