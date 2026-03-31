Ju\u017c 1 kwietnia 2026 roku rozpocznie si\u0119 jedna z najbardziej wyczekiwanych misji kosmicznych XXI wieku. Artemis II, realizowana przez NASA, po raz pierwszy od ponad p\u00f3\u0142 wieku wyniesie ludzi poza orbit\u0119 Ziemi i skieruje ich w stron\u0119 Ksi\u0119\u017cyca. Czteroosobowa za\u0142oga odb\u0119dzie lot w g\u0142\u0119boki kosmos, testuj\u0105c systemy, od kt\u00f3rych zale\u017cy przysz\u0142o\u015b\u0107 kolejnych wypraw za\u0142ogowych. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu technologicznym i symbolicznym, przywo\u0142uj\u0105ce skal\u0119 ambicji znan\u0105 z epoki programu Apollo. Gdzie i o kt\u00f3rej b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 start oraz transmisj\u0119 na \u017cywo?