NASA przygotowuje si\u0119 do jednego z najwa\u017cniejszych wydarze\u0144 swojego programu ksi\u0119\u017cycowego w 2026 roku. Ju\u017c dzi\u015b poznamy sk\u0142ad za\u0142ogi misji Artemis III oraz najnowsze informacje dotycz\u0105ce dalszych plan\u00f3w eksploracji Ksi\u0119\u017cyca. Og\u0142oszenie ma szczeg\u00f3lne znaczenie, poniewa\u017c przedsi\u0119wzi\u0119cie przesz\u0142o istotne zmiany wzgl\u0119dem pierwotnych za\u0142o\u017ce\u0144. Transmisj\u0119 b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na \u017cywo od godziny 17:30 czasu polskiego.