Dzie\u0144 Narod\u00f3w Zjednoczonych to nie tylko \u015bwi\u0119to organizacji, ale tak\u017ce przypomnienie o warto\u015bciach, kt\u00f3re leg\u0142y u jej podstaw \u2013 pokoju, wsp\u00f3\u0142pracy i godno\u015bci cz\u0142owieka. Jednym z najwa\u017cniejszych osi\u0105gni\u0119\u0107 ONZ by\u0142a Powszechna Deklaracja Praw Cz\u0142owieka, przyj\u0119ta 10 grudnia 1948 roku w Pary\u017cu. Dokument ten uznano za prze\u0142omowy w historii ludzko\u015bci \u2013 po raz pierwszy w tak jednoznaczny spos\u00f3b zapisano w nim, \u017ce ka\u017cdy cz\u0142owiek, niezale\u017cnie od pochodzenia, religii czy przekona\u0144, ma prawo do wolno\u015bci i \u017cycia w godno\u015bci.