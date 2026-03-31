Eurowizja po raz pierwszy wychodzi poza Europ\u0119 i trafia do Azji! W 2026 roku Bangkok b\u0119dzie gospodarzem inauguracyjnej edycji Eurovision Song Contest Asia, a wielki fina\u0142 zaplanowano na 14 listopada. Udzia\u0142 potwierdzi\u0142o ju\u017c dziesi\u0119\u0107 pa\u0144stw, w tym Korea Po\u0142udniowa, Filipiny i Wietnam. Organizatorzy zak\u0142adaj\u0105, \u017ce wydarzenie mo\u017ce przyci\u0105gn\u0105\u0107 setki milion\u00f3w widz\u00f3w. Nowy konkurs ma po\u0142\u0105czy\u0107 r\u00f3\u017cnorodne sceny muzyczne regionu w jednym widowisku o globalnym zasi\u0119gu.