<p>Dok\u0142adnie 40 lat temu, 26 kwietnia 1986 roku, dosz\u0142o do katastrofy w elektrowni j\u0105drowej w Czarnobylu. Z tej okazji przypominamy dokument, kt\u00f3ry ukazuje oblicze wojny w Ukrainie z perspektywy ludzi z Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia \u2013 \u201e35 dni w Czarnobylu\u201d. Film opowiada o \u017cyciu pracownik\u00f3w elektrowni, \u017co\u0142nierzy Gwardii Narodowej Ukrainy oraz mieszka\u0144c\u00f3w okolicznych miast i wsi, kt\u00f3rzy znale\u017ali si\u0119 pod rosyjsk\u0105 okupacj\u0105. Obraz Armina Kurasza u\u015bwiadamia, jak cienka linia dzieli ludzko\u015b\u0107 od kolejnej katastrofy nuklearnej. Zobaczysz go online na platformie TVP VOD.<\/p>