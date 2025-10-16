<p>Holenderscy naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie przeprowadzili eksperyment, kt\u00f3ry po raz pierwszy potwierdzi\u0142, \u017ce l\u00f3d z dwutlenku w\u0119gla mo\u017ce sam rze\u017abi\u0107 w\u0105wozy w marsja\u0144skim piasku. W kontrolowanych warunkach laboratoryjnych uda\u0142o im si\u0119 odtworzy\u0107 proces powstawania charakterystycznych, spiralnych kanion\u00f3w, obserwowanych na zboczach wydm Marsa. Efekt? Planeta, na kt\u00f3rej od wiek\u00f3w nie ma ciek\u0142ej wody, potrafi wci\u0105\u017c \u201e\u017cy\u0107\u201d i zmienia\u0107 swoje oblicze.<\/p>