Ma\u0142o kto wie, \u017ce mieszka\u0144cy Stumilowego Lasu istnieli w realnym \u015bwiecie. Jednym z przyjaci\u00f3\u0142 Kubusia Puchatka by\u0142 Krzy\u015b, czyli Christopher Robin Milne, kt\u00f3ry zyska\u0142 s\u0142aw\u0119 jako jego pierwowz\u00f3r oraz syn autora najs\u0142ynniejszej powie\u015bci literatury dzieci\u0119cej. Rzeczywisto\u015b\u0107, na podstawie kt\u00f3rej powstawa\u0142y ksi\u0105\u017cki Alana Alexandra Milne, niestety ani troch\u0119 nie przypomina\u0142a sielankowych przyg\u00f3d nied\u017awiadka.