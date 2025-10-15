Astronomowie od wiek\u00f3w z niezwyk\u0142\u0105 dok\u0142adno\u015bci\u0105 potrafi\u0105 przewidywa\u0107 chwile, gdy Ksi\u0119\u017cyc znajdzie si\u0119 idealnie pomi\u0119dzy Ziemi\u0105 a nasz\u0105 gwiazd\u0105. Tylko nieliczne z tych zjawisk zapadaj\u0105 jednak w pami\u0119\u0107. W przysz\u0142o\u015bci czeka nas rekordowe, trwaj\u0105ce a\u017c 7 minut i 29 sekund wydarzenie tego rodzaju. B\u0119dzie to najd\u0142u\u017csze ca\u0142kowite za\u0107mienie S\u0142o\u0144ca w dziejach obserwacji astronomicznych.