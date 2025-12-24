<p>Wigilijny wiecz\u00f3r w tym roku b\u0119dzie mia\u0142 wyj\u0105tkowy, historyczny wymiar. Telewizja Polska zaprasza widz\u00f3w na bezpo\u015bredni\u0105 transmisj\u0119 Pasterki z Watykanu, jednej z najwa\u017cniejszych liturgii w ca\u0142ym roku ko\u015bcielnym. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-12-24\/uroczysta-pasterka-z-watykanu-z-udzialem-papieza-leona-xiv,2577132" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Uroczysta msza \u015bwi\u0119ta z Bazyliki \u015bw. Piotra rozpocznie si\u0119 24 grudnia 2025 roku o godzinie 21:55 i b\u0119dzie dost\u0119pna na \u017cywo w TVP1 oraz online w TVP VOD.<\/a><\/p>