Truskawkowa Pe\u0142nia roz\u015bwietli\u0142a niebo w nocy z 29 na 30 czerwca 2026 roku, osi\u0105gaj\u0105c maksimum kr\u00f3tko przed godzin\u0105 2:00 czasu polskiego. Mimo sugestywnej nazwy tarcza Ksi\u0119\u017cyca nie zmienia wtedy koloru na czerwony ani r\u00f3\u017cowy. Okre\u015blenie nawi\u0105zuje do trwaj\u0105cego o tej porze na p\u00f3\u0142kuli p\u00f3\u0142nocnej sezonu zbioru truskawek. Tegorocznemu zjawisku towarzyszy dodatkowo rozpocz\u0119ta dzie\u0144 wcze\u015bniej retrogradacja Merkurego.