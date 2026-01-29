<p>Puzzle kojarz\u0105 si\u0119 z relaksem, skupieniem i d\u0142ugimi godzinami sp\u0119dzonymi przy stole. Cho\u0107 dzi\u015b s\u0105 jedn\u0105 z najpopularniejszych form rozrywki na \u015bwiecie, ich historia si\u0119ga XVIII wieku, a wok\u00f3\u0142 ich uk\u0142adania powsta\u0142y rekordy, mistrzostwa \u015bwiata i ogromna spo\u0142eczno\u015b\u0107 pasjonat\u00f3w. Z okazji Dnia Puzzli, obchodzonego 29 stycznia, warto pozna\u0107 najciekawsze fakty ze \u015bwiata obrazk\u00f3w poci\u0119tych na kawa\u0142ki.<\/p>