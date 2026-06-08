<p>O kosmosie wiemy wi\u0119cej ni\u017c o w\u0142asnej planecie, a powierzchni\u0119 Marsa znamy lepiej ni\u017c dno ziemskich ocean\u00f3w. Podczas gdy Czerwon\u0105 Planet\u0119 zmapowali\u015bmy ju\u017c w du\u017cej cz\u0119\u015bci, topografia podwodnego \u015bwiata wci\u0105\u017c pozostaje dla nas tajemnic\u0105. Co kryj\u0105 te niezbadane g\u0142\u0119biny? Czy mityczny Lewiatan naprawd\u0119 \u015bpi na samym dnie, a Krzysztof Kolumb faktycznie widzia\u0142 syreny? Z okazji \u015awiatowego Dnia Ocean\u00f3w, kt\u00f3ry obchodzimy 8 czerwca, zanurzamy si\u0119 w najwi\u0119ksze tajemnice i najciekawsze fakty dotycz\u0105ce wodnych zak\u0105tk\u00f3w Ziemi.<\/p>