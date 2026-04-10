<p>W niedziel\u0119, 12 kwietnia, obywatele W\u0119gier zdecyduj\u0105 o sk\u0142adzie Zgromadzenia Narodowego i przysz\u0142ym kursie swojego pa\u0144stwa wobec Europy. Wydarzenie to b\u0119dzie szeroko relacjonowane na antenach Telewizji Polskiej \u2013 w specjalnych wydaniach programu \u201e19.30\u201d oraz w ca\u0142odziennym pa\u015bmie informacyjnym TVP Info. Naj\u015bwie\u017csze dane, analizy i komentarze prosto z Budapesztu przeka\u017c\u0105 obecni na miejscu korespondenci oraz zaproszeni do studia eksperci.<\/p>