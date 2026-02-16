Wtorek 17 lutego 2026 skupia w sobie kilka symbolicznych moment\u00f3w przej\u015bcia. W kalendarzu chi\u0144skim rozpoczyna si\u0119 rok Ognistego Konia. Na niebie Ksi\u0119\u017cyc odnawia sw\u00f3j cykl, a jego ustawienie wzgl\u0119dem S\u0142o\u0144ca przynosi za\u0107mienie. Wszystko to dzieje si\u0119 zaledwie cztery dni po przej\u015bciu Saturna do znaku Barana, kt\u00f3ry w astrologii symbolizuje start i inicjacj\u0119. To wyj\u0105tkowa i warta zapami\u0119tania chwila, gdy\u017c do takiego nagromadzenia motyw\u00f3w pocz\u0105tku dochodzi niezwykle rzadko.