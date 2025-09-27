<p>Ju\u017c dzi\u015b, 27 wrze\u015bnia, Gdynia stanie si\u0119 sercem polskiego kina. Podczas uroczystej gali zostan\u0105 wr\u0119czone nagrody 50. Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych. Po sze\u015bciu dniach seans\u00f3w, premier i festiwalowych spotka\u0144 nast\u0105pi zwie\u0144czenie zmaga\u0144 tw\u00f3rc\u00f3w. Na transmisj\u0119 z wydarzenia zapraszamy o godz. 21:15 do TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-kultura,399700\/2025-09-27\/gala-wreczenia-nagrod-50-festiwalu-polskich-filmow-fabularnych-w-gdyni,2375180" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>