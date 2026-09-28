<p>Podczas gali zako\u0144czenia 51. Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych, kt\u00f3ra odby\u0142a si\u0119 w sobot\u0119, 26 wrze\u015bnia, poznali\u015bmy laureat\u00f3w i laureatki Z\u0142otych i Srebrnych Lw\u00f3w, a tak\u017ce nagr\u00f3d indywidualnych w Konkursie G\u0142\u00f3wnym. Og\u0142oszono r\u00f3wnie\u017c zwyci\u0119zc\u00f3w Konkursu Perspektywy i Konkursu Film\u00f3w Kr\u00f3tkometra\u017cowych. Ceremonia odby\u0142a si\u0119 w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.<\/p>