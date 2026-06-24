<p>Sztuczna inteligencja otwiera przed rynkiem muzycznym nowe mo\u017cliwo\u015bci, ale jednocze\u015bnie u\u0142atwia wykorzystywanie chronionej tw\u00f3rczo\u015bci bez zgody w\u0142a\u015bcicieli praw, podszywanie si\u0119 pod artyst\u00f3w i sztuczne generowanie ods\u0142ucha\u0144. ZPAV przekonuje, \u017ce dalszy rozw\u00f3j technologii powinien i\u015b\u0107 w parze z ochron\u0105 autor\u00f3w, wykonawc\u00f3w i producent\u00f3w. Postulaty bran\u017cy maj\u0105 zosta\u0107 om\u00f3wione przez powstaj\u0105cy przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zesp\u00f3\u0142 do spraw AI.<\/p>