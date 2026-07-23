<p>Dzi\u015b mija 15 lat od \u015bmierci Amy Winehouse. Wokalistka, urodzona 14 wrze\u015bnia 1983 roku, zachwyca\u0142a charakterystycznym g\u0142osem i stylem inspirowanym latami 60., dzi\u0119ki czemu na sta\u0142e zapisa\u0142a si\u0119 w historii muzyki i popkultury. Cho\u0107 od jej odej\u015bcia min\u0119\u0142o ju\u017c p\u00f3\u0142torej dekady, jej tw\u00f3rczo\u015b\u0107 wci\u0105\u017c pozostaje \u017cywa. Co sprawi\u0142o, \u017ce artystka do dzi\u015b uznawana jest za ikon\u0119?<\/p>