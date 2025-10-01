Listy Fryderyka Chopina ods\u0142aniaj\u0105 \u015bwiat emigranta rozdartego mi\u0119dzy t\u0119sknot\u0105 a prac\u0105 tw\u00f3rcz\u0105. Obok obraz\u00f3w paryskich salon\u00f3w znajdziemy w nich relacje z podr\u00f3\u017cy i osobiste zapisy codziennych prze\u017cy\u0107. Raz brzmi\u0105 lekko i \u017cartobliwie, innym razem staj\u0105 si\u0119 poruszaj\u0105cym \u015bwiadectwem choroby i zm\u0119czenia. Dzi\u0119ki nim zza pomnikowej legendy wy\u0142ania si\u0119 prawdziwy cz\u0142owiek \u2013 wra\u017cliwy, emocjonalny i obdarzony finezyjnym poczuciem humoru.