\u201eDzie\u0144 dziecka ksi\u0119dza Jana Kaczkowskiego\u201d poka\u017ce jednego z najbardziej niezwyk\u0142ych polskich duchownych z perspektywy, kt\u00f3rej dot\u0105d nie znali\u015bmy. Nowy dokument TVP powsta\u0142 z prywatnych nagra\u0144, niepublikowanych archiwali\u00f3w i wspomnie\u0144 najbli\u017cszych, ods\u0142aniaj\u0105c Kaczkowskiego nie tylko jako kap\u0142ana i tw\u00f3rc\u0119 puckiego hospicjum, ale te\u017c cz\u0142owieka zmagaj\u0105cego si\u0119 z chorob\u0105, l\u0119kiem i w\u0142asnymi s\u0142abo\u015bciami. Film trafi do kin 11 wrze\u015bnia 2026 roku, a jego zwiastun mo\u017cna zobaczy\u0107 ju\u017c teraz.