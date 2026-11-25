Wydawałoby się, że jeszcze niedawno był wśród nas, ale od śmierci księdza Jana Kaczkowskiego w marcu minęło dziesięć lat. Wciąż żywa pozostaje pamięć o nim, o jego pomocy chorym i odrzuconym, a także o osobistej walce z nieuleczalną chorobą. Najlepszym tego przykładem jest film dokumentalny „Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego” Artura Wierzbickiego, który można już zobaczyć online w TVP VOD. W wywiadzie reżyser opowiedział o postaci duchownego i mało znanych faktach z jego życia.