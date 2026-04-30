<p>Bia\u0142o-czerwona flaga nie pojawi\u0142a si\u0119 nagle ani nie zosta\u0142a wymy\u015blona przy biurku urz\u0119dnika. Jej historia zacz\u0119\u0142a si\u0119 du\u017co wcze\u015bniej. Od bia\u0142ego or\u0142a, kr\u00f3lewskich chor\u0105gwi i symboli, pod kt\u00f3rymi przez stulecia toczy\u0142y si\u0119 najwa\u017cniejsze wydarzenia w dziejach Polski. To w\u0142a\u015bnie z tych dawnych znak\u00f3w, legend i pa\u0144stwowych tradycji narodzi\u0142y si\u0119 barwy, kt\u00f3re dzi\u015b dla milion\u00f3w Polak\u00f3w znacz\u0105 znacznie wi\u0119cej ni\u017c tylko flag\u0119.<\/p>