Organizatorzy \u015bwi\u0119ta polskiego kina og\u0142osili list\u0119 film\u00f3w, kt\u00f3re powalcz\u0105 w dw\u00f3ch konkursach. W Konkursie G\u0142\u00f3wnym znalaz\u0142o si\u0119 16 tytu\u0142\u00f3w, w tym pi\u0119\u0107 pe\u0142nometra\u017cowych debiut\u00f3w re\u017cyserskich oraz dwie produkcje Telewizji Polskiej zrealizowane przez cenionych tw\u00f3rc\u00f3w polskiego kina. Tegoroczny, 51. Festiwal Polskich Film\u00f3w Fabularnych w Gdyni rozpocznie si\u0119 21 wrze\u015bnia i potrwa do 26 wrze\u015bnia.