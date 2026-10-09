<p>9 pa\u017adziernika mija dziesi\u0119\u0107 lat od \u015bmierci Andrzeja Wajdy. Re\u017cyser wielokrotnie podejmowa\u0142 w swoich filmach trudne tematy z polskiej historii, ale szczeg\u00f3lne miejsce w jego dorobku zajmuje \u201eKaty\u0144\u201d \u2013 osobisty obraz po\u015bwi\u0119cony m.in. pami\u0119ci ojca, kt\u00f3ry zosta\u0142 zamordowany w zbrodni katy\u0144skiej. O kulisach realizacji filmu, wyzwaniach produkcyjnych, emocjach towarzysz\u0105cych jego odbiorowi oraz nominacji do Oscara opowiedzia\u0142 w wywiadzie dla TVP.pl kierownik produkcji Kamil Prze\u0142\u0119cki.<\/p><p><\/p>